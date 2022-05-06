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Doktorunun verdiği haber hayatını değiştirdi: Heyecandan bir süre konuşamadı!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 12:30
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
12:30
Doktorunun verdiği haber hayatını değiştirdi: Heyecandan bir süre konuşamadı!
Karaciğer nakline hazırlanırken akciğerinde şüpheli kitle görülmesi üzerine ameliyatı iptal edilen Aydın Bostan (48), 10 gün sonra doktorundan gelen telefonla hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı. Akciğerinde görülen kitlenin daha önce geçirdiği Covid-19'a bağlı olduğu belirlenen Bostan, doktorunun verdiği naklin gerçekleşebileceği haberi üzerine heyecandan bir süre konuşamadı...