Doktorunun verdiği haber hayatını değiştirdi: Heyecandan bir süre konuşamadı!

'ALLAH O KİŞİNİN MEKANINI CENNET EYLESİN'

Karaciğer nakline hazırlanırken doktorların bu naklin olamayacağını söylemesi üzerine çok üzüldüğünü, 'Bitti artık' diye düşündüğünü söyleyen Aydın Bostan, Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın telefonuyla çok duygulandığını anlattı. Bostan, "Tuğrul Hoca, akciğerimde tümör olmadığını ve tekrar listeye aldıklarını söyledi. Ses boğazımdan çıkmadı. Konuşamadım, çok duygulandım. Telefonu eşim aldı, onunla konuştu" dedi. Nakilden sonra çok mutlu olduğunu belirten Bostan, "Karaciğer bağışlayan kişinin ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah o kişinin mekanını cennet eylesin. Allah kimseye de böyle dert verip derman aratmasın" ifadelerini kullandı.



