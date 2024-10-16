Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
10:51
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! İstanbul’da 100 milyonluk araç vurgunu
İstanbul Esenyurt ve Bağcılar'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı sitelere yerleşip lüks araç sahiplerini takibe alan çete, araçlarını bırakıp ülkelerine gittiklerinde çıkardıkları sahte belgelerle servisten anahtar çıkartıp 23 aracı çaldı. Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 14 araç ele geçirildi. 7 aracın ise 3. Kişilere satıldığı tespit edildi.