Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! İstanbul’da 100 milyonluk araç vurgunu

ANAHTARI ORİJİNALİ İLE BÖYLE DEĞİŞTİRDİ

Adamın yanına yanaşan hırsızlar yardım etmek için bir de biz deneyelim diyerek el çabukluğu ile kendi ellerindeki anahtar ile orijinal anahtarı değiştirdi. Bir süre uğraştı araç çalışmadı biz sizi kendi aracımızla eve bırakalım diyerek adamı eve götürdüler çetenin diğer üyesi ise o aracı da orijinal anahtarıyla çalıp götürdü. Aracı götürürken otopark görevlilerine bir süre ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.