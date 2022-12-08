Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

Önce para yatırmam gerektiğini sonra yatırdığım paranın iade edileceğini söylediler. Param olmadığını belirtince çevremden ya da bankadan kredi çekmemi söyledi. Ailemin borcu vardı, engelli kız kardeşim vardı, yardım etmek istedim. Bende gidip aralıklı olarak toplamda 185 bin Lira kredi çekip bana şifresi verilen hesaba yatırdım. Sonra kimseye ulaşamadım. Ben kandım, kimse kanmasın" dedi.