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Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
11:12
Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar
İstanbul Maltepe'de cep telefonuna gelen 'ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıklayan genç, mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçtiği kişi ya da kişiler tarafından 185 bin lira dolandırıldı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.