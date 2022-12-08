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Haberler Yaşam Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:12

Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

İstanbul Maltepe'de cep telefonuna gelen 'ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıklayan genç, mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçtiği kişi ya da kişiler tarafından 185 bin lira dolandırıldı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.

İHA
Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

İstanbul Maltepe'deki olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Adem Turan isimli 30 yaşındaki engelli vatandaş, cep telefonuna gelen 'ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıkladı ve sanal ortam üzerinden henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheliyle konuşmaya başladı. Şüpheli şahıs ya da şahıslar, engelli gence bir sanal alışveriş sitesi üzerinden satış yaparak para kazanacağını ve belirtilen miktardaki ücretleri geri alacağı koşuluyla yönlendirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

AİLE KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Adem Turan, şüphelilerin istediği miktarı karşılamak için maaş müşterisi olduğu bankadan 8 günde toplamda 185 bin lira kredi çekti. Sanal ortam üzerinden şüphelilerin hesabına parayı yatırmasının ardından geri dönüş alamayan Turan, durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.

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Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

"BEN KANDIM KİMSE KANMASIN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan engelli genç Adem Turan, "Telefonuma gelen mesajdaki 'ek gelir' linkine tıkladım. Linke tıklayınca Whatsapp üzerinden bir numaraya yönlendirildim ve bir kadınla konuşmaya başladım. İnternet üzerinden satış yaparak para kazanabileceğimi söyledi.

Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

Önce para yatırmam gerektiğini sonra yatırdığım paranın iade edileceğini söylediler. Param olmadığını belirtince çevremden ya da bankadan kredi çekmemi söyledi. Ailemin borcu vardı, engelli kız kardeşim vardı, yardım etmek istedim. Bende gidip aralıklı olarak toplamda 185 bin Lira kredi çekip bana şifresi verilen hesaba yatırdım. Sonra kimseye ulaşamadım. Ben kandım, kimse kanmasın" dedi.

Dolandırıcıların radarına engelli bireyler girdi! Engelli genci ‘ek gelir’ vaadiyle 185 bin TL dolandırdılar

"OĞLUMU DOLANDIRANLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen anne Fatma Turan, "Oğlum bize dolandırıldığını söyledi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Oğlumu dolandıranların yakalanmasını istiyoruz.

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