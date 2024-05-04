Haberler
Yaşam
Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
12:31
Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun
Foça Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Vatandaşları milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne, aralarında İzmir'in de yer aldığı 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.