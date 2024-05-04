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Haberler Yaşam Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:31

Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Vatandaşları milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne, aralarında İzmir'in de yer aldığı 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçları bulunan suç örgütüne yönelik 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun

Yapılan takip sonucunda şüphelilerin, 'kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla milli emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri' söylemiyle vatandaşları 25 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

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Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun

Örgüt şüphelilerinin tamamı yakalandı

Ekipler, liderliğini M.Ö'nün yaptığı toplam 18 şüpheliye yönelik geçtiğimiz günlerde, İzmir - Ankara - İstanbul - Bursa - Tokat - Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, örgüt şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun

Öte yandan, şüphelilere yönelik yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda sahte dekont ve dokümanlar, suçtan elde edilen ziynet eşyaları, dijital materyaller ve 1 adet 2024 model araca el konulduğu belirtildi.

Dolandırıcıların yeni oyunu pes dedirtti! Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun

10 şüpheli tutuklandı

İşlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 3'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'unun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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