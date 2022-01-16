Dolar kaç TL? 16 Ocak 2022 Dolar kuru canlı alış-satış fiyatları ne kadar, kaç liradan işlem görüyor?

Dolar kaç TL? sorusu günümüzde yoğun şekilde merak edilmeye devam ediyor. Pek çok sebepten ötürü alım yapmak isteyenler döviz bürosuna gitmeden hesaplama yapmak isteyerek "Dolar kaç TL, alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor.

DOLAR KAÇ TL, ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ LİRA?

16 Ocak canlı Dolar/TL kuru alış - satış fiyatları ve diğer tüm detaylar şöyle,