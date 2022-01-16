Dolar kaç TL? 16 Ocak 2022 Dolar kuru canlı alış-satış fiyatları ne kadar, kaç liradan işlem görüyor?

Döviz fiyatları yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek iniş ve çıkış göstererek kurda dalgalanmalar meydana geliyor. Yurt dışına çıkış yapacak, yabancı menşeli e - ticaret sitelerinden alışveriş yapacak ya da yatırım düşünenler döviz bürolarına gitmeden önce fikir sahibi olmak isteyerek "Dolar kaç TL, alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Dolar kaç TL, alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.