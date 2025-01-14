Haberler
Yaşam
Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
14:18
Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!
Kurt Ayı olarak bilinen 2025 yılının ilk dolunayı etkisini göstermeye başladı. Gökyüzü gözlemcilerinin yanı sıra astroloji tutkunları da bu görsel şöleni izliyor. Dolunay burçlara etkisi ile gündemde. 14 Ocak günü en görkemli haliyle gözlemlenen Ay heyecan yaratırken 4 burç için yıkıcı özellikler taşıyor. İşte, beklenen Yengeç Dolunayı etkisi...