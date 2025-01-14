Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:18

Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

Kurt Ayı olarak bilinen 2025 yılının ilk dolunayı etkisini göstermeye başladı. Gökyüzü gözlemcilerinin yanı sıra astroloji tutkunları da bu görsel şöleni izliyor. Dolunay burçlara etkisi ile gündemde. 14 Ocak günü en görkemli haliyle gözlemlenen Ay heyecan yaratırken 4 burç için yıkıcı özellikler taşıyor. İşte, beklenen Yengeç Dolunayı etkisi...

Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

Dolunay burçlara etkisi ile gündemde. Herkesin duygularını altüst edecek doğa olayı 4 burç için duygusal bir yıkım anlamına geliyor. İki hafta yükselecek Ay'ın etkileri bu sürede kendini göstermeye devam edecek. İşte, en çok etkilenecek burçlar...

Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

DOLUNAY BURÇLARA ETKİSİ İLE YÜKSELİYOR!

Kurt Ayı olarak bilinen yılın ilk dolunayı heyecan yarattı. Yengeç Dolunayı 14 Ocak saat 01.26'da kendini gösterdi. Bu noktada gözler astrolojik yorumlara çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

DOLUNAY 4 BURCU DERİNDEN ETKİLEYECEK

Herkes için duygusallığı ifade eden dolunay Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları için yıkıcı olabilir.

Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

KOÇ BURCU

Koç burçları bu dönemde bir aile, ev veya gayrimenkul meselesini ele alma şeklinizde bir dönüm noktasına neden olan ani haberler alabilir.

Bir ebeveyne veya akrabalarınızdan birine yardım etmek için devreye girmeniz gerekebilir, ancak durum oldukça sinir bozucu olabilir ve bunun üstesinden gelmek için çaba harcamanız gerekebilir,

Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

YENGEÇ BURCU

Yengeçler için büyük bir dönüm noktası geliyor. Bu özel ay döngüsü, sizin ve partnerinizin arasında bazı güç mücadeleleri ortaya çıkarabilir.

Yardım almaktan çekinmeyin

SON DAKİKA