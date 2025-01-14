Dolunay burçlara etkisi ile yükseliyor... 4 burç için Yengeç Dolunayı yıkıcı olacak!

KOÇ BURCU

Koç burçları bu dönemde bir aile, ev veya gayrimenkul meselesini ele alma şeklinizde bir dönüm noktasına neden olan ani haberler alabilir.

Bir ebeveyne veya akrabalarınızdan birine yardım etmek için devreye girmeniz gerekebilir, ancak durum oldukça sinir bozucu olabilir ve bunun üstesinden gelmek için çaba harcamanız gerekebilir,