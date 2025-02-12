Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri

Aslan dolunayı tarihi ve saati ile gündemde. Sabah saatlerinde işe gidenleri karşılayan gökyüzü görenleri mest etti. Burçlar açısından da oldukça önem arz eden bu görüntü fotoğrafçıların da oldukça ilgisini çekiyor. Peki; Dolunay ne zaman ve saat kaçta?