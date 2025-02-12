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Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:34
Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri
Aslan dolunayı kendini göstermeye başladı. Gökyüzü gözlemcileri bu büyüleyici görüntüyü yakalayabilmek için yerini alırken Dolunay saati için bekleyişini sürdürüyor. Gök olaylarının etkisini takip eden ilgililer de özellikle astroloji alanında burçlara etkisini değerlendiriliyor. Peki; 2025 Şubat ayında Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü?