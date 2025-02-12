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Haberler Yaşam Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:34

Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri

Aslan dolunayı kendini göstermeye başladı. Gökyüzü gözlemcileri bu büyüleyici görüntüyü yakalayabilmek için yerini alırken Dolunay saati için bekleyişini sürdürüyor. Gök olaylarının etkisini takip eden ilgililer de özellikle astroloji alanında burçlara etkisini değerlendiriliyor. Peki; 2025 Şubat ayında Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü?

Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri

Aslan dolunayı tarihi ve saati ile gündemde. Sabah saatlerinde işe gidenleri karşılayan gökyüzü görenleri mest etti. Burçlar açısından da oldukça önem arz eden bu görüntü fotoğrafçıların da oldukça ilgisini çekiyor. Peki; Dolunay ne zaman ve saat kaçta?

Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri

DOLUNAY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Aslan Dolunayı 12 Şubat Çarşamba günü saat 16.53'te 24 derecede gerçekleşiyor. Önceki geceden kendini göstermeye başlayan Dolunay belirtilen saatte tam anlamıyla evresine kavuşacak.

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Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri

DOLUNAY NASIL OLUŞUYOR?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresinde Dolunay kendini gösteriyor.

Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalarda kalır.

Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri

DOLUNAY BURÇLARA ETKİSİ

Dolunay Aslan burcunda yayıldığı ve "kalbimizin arzularına" dikkat çektiği için kesinlikle genel olarak burçlara sıcaklık getirecek. Şubat ayının dolunayının etkileri, onu çevreleyen günlere ek olarak, zirve noktasında da önemli ölçüde hissedilecek.

Özellikle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç ve Yay burçları Dolunayın olumlu etkilerini görmeye hazırlanıyor.

Dolunay ne zaman, saat kaçta, bugün mü? 2025 Şubat Aslan Dolunayı etkileri
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