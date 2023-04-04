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Haberler Yaşam Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 22:22

Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

Eski ABD başkanı Donald Trump tutuklandı mı, neden tutuklandı soruları yanıt aramaya başladı. Hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan ünlü isim Amerika Birleşik Devleti tarihinde kendisine yöneltilen suçlamayla hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu. Manhattan Ceza Mahkemesi basın mensuplarıyla dolarken Trump son dakika gelişmeleri ile anbean takip edildi. Peki, Donald Trump tutulandı mı, neden tutuklandı, suçu ne? İşte, eski bakanın hayatı, yaşı ve suçu hakkında merak edilenler…

Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

Donald Trump tutulandı mı son dakika araştırılıyor. 2016 başkanlık seçimlerinde işlediği iddia edilen bir suçtan hakkında dava açılan eski ABD başkanı bugün hakim karşısındaydı. 30'dan fazla suçlama ile yargılandığı bilinen Donald Trump neden tutuklandı, suçu ne soruları araştırılıyor. Büyük jüri tarafından suçlanan ünlü başkanın hapis cezası alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Donald Trump kimdir, kaç yaşında? İşte, son durum…

Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

ESKİ BAŞKAN DONALD TRUMP PROSEDÜR GEREĞİ TUTUKLANDI!

Trump hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.

Mahkeme önünde Trump karşıtları ve destekleyicileri yer alırken basın mensupları çevreden son dakika haberlerini aktardı.

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Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

DONALD TRUMP NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NEDİR?

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

30'dan fazla suçlama ile hakim karşısına çıkan ünlü başkan suçlamaların hepsini reddetti.

Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

'SİYASİ CADI AVI'

Hakkındaki suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki veren Trump'ın yöneltilen suçlamalardan hiçbirini kabul etmediği iddia ediliyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.

Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald Trump, 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu. 1960'lı yılların başında liseyi terk etmiştir. Ardından askeri akademide okuyan Trump, 1968'den sonra Pensilvanya'da bulunan Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi aldı. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalıştı.

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