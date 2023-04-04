Haberler Yaşam Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 22:22

Son Dakika Donald Trump tutulandı mı? Eski ABD başkanı hakim karşısında! Trump neden tutuklandı, suçu ne, hapse mi girecek?

Eski ABD başkanı Donald Trump tutuklandı mı, neden tutuklandı soruları yanıt aramaya başladı. Hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan ünlü isim Amerika Birleşik Devleti tarihinde kendisine yöneltilen suçlamayla hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu. Manhattan Ceza Mahkemesi basın mensuplarıyla dolarken Trump son dakika gelişmeleri ile anbean takip edildi. Peki, Donald Trump tutulandı mı, neden tutuklandı, suçu ne? İşte, eski bakanın hayatı, yaşı ve suçu hakkında merak edilenler…