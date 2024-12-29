Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki "Dört büyüklerden Süper Lig'de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…