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Haberler Yaşam Dört büyüklerden Süper Lig'de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:38

Dört büyüklerden Süper Lig'de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon,14 sezon,13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?" sorusu soruldu. İşte, 100 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Dört büyüklerden Süper Lig’de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki "Dört büyüklerden Süper Lig'de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Dört büyüklerden Süper Lig’de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?

CEVAP: TS-BJK-GS-FB

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Dört büyüklerden Süper Lig’de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?
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Dört büyüklerden Süper Lig’de art arda şampiyon olmamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?
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