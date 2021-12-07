Dortmund Beşiktaş maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın kanal izle

Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden Süper Lig temsilcimiz Beşiktaş, Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile son grup maçında karşılaşıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı temsilcimiz grupta puan alamazken, Alman ekip 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı izle linki ve son dakika ilk 11 bilgileri.