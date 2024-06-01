Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 14:14

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi finalinde dev karşılaşmada Dourtmund ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle ekranı araştırılıyor.Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürmek isteyen eflatun beyazlılar, Dourtmund karşısında galip gelmek istiyor. Maçın sonucu ne olursa olsun kupa bir Türk futbolcunun oynadığı takıma gidecek. Bir tarafta Real Madrid'in genç golcüsü Arda Güler, öteki yanda Dortmund forması giyen Salih Özcan arasında gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım kupayı evine götürecek. Slavko Vincic düdük çalacağı Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda? İşte, Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle ekranı

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi finalinin adı Borussia Dortmund ve Real Madrid oldu. Avrupa'nın en prestijli kupalarından olan Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takımın evine götüreceği merakla bekleniyor. Real Madrid bu sene de kupayı kazanırsa en çok Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış takım olacak. Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali canlı izle

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
TSİ 22.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi final maçı İngiltere Wembley Stadında gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen'de ve mücadele aynı zamanda TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

ARDA GÜLER DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?
A Milli Takım genç yıldızı Arda Güler son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Teknik direktör Ancelotti bu soruya yanıt verdi:
"Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi finali canlı izle ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
https://www.exxen.com/tr

SON DAKİKA