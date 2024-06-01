DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi finalinin adı Borussia Dortmund ve Real Madrid oldu. Avrupa'nın en prestijli kupalarından olan Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takımın evine götüreceği merakla bekleniyor. Real Madrid bu sene de kupayı kazanırsa en çok Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış takım olacak. Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali canlı izle