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Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
23:54
Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Hangisi döviz bürolarındaki panolarda karşılaşabileceğiniz para birimlerinden biridir sorusu yöneltildi. Japon yeni, Çin Dinarı, İsveç Riyalı, Alman Sterlini şıkları üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...