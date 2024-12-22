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Haberler Yaşam Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 23:54

Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Hangisi döviz bürolarındaki panolarda karşılaşabileceğiniz para birimlerinden biridir sorusu yöneltildi. Japon yeni, Çin Dinarı, İsveç Riyalı, Alman Sterlini şıkları üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde hangisi döviz bürolarındaki panolarda karşılaşabileceğiniz para birimlerinden biridir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

JAPON YENİ

ÇİN DİNARI

İSVEÇ RİYALI

ALMAN STERLİNİ

Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

DOĞRU CEVAP: JAPON YENİ

Döviz bürolarındaki panolarda yer alan para birimleri hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!
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