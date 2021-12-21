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Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:50

Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir? Başkan Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli (DÇM) Dövize Çevrilebilir Mevduat nasıl yapılır ve uygulanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu mevduata kur farkı modeli açıklamasının ardından Dövize Çevrilebilir Mevduat ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bazı uzmanlar gelen açıklamayı geçmiş senelerde uygulanan DÇM olarak yorumladı. Hal böyleyken "Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sistemle beraber hesap sahibine dövizli işlem hakkı tanınmış ve kur farkları bütçeden karşılanmıştı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? İşte tüm detaylar...

Dövize Çevrilebilir Mevduat DÇM Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı mı, ne demek?

Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı bugün sabah saatleriyle beraber gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. İlk olarak 1967 yılında kullanıma açılan bu hesaplar sahiplerine dövizli işlem hakkı tanır ve kur garantisi sağlar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulamaya geçeceğini ifade ettiği mevduata kur farkı modeli bazı uzmanlar tarafından geçmiş senelerde uygulanan "DÇM hesabı" şeklinde yorumlandı. Peki, Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir? Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nasıl yapılır, uygulanır ve işler? İşte yeni modele dair detaylar...

Dövize Çevrilebilir Mevduat DÇM Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı mı, ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında kurdaki dalgalanma ile ilgili Türkiye'nin hamlelerini de duyurdu. İşte o açıklama;

"YENİ BİR FİNANSAL ALTERNATİF SUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye aldıklarını belirterek, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiri elde edilir ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

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Dövize Çevrilebilir Mevduat DÇM Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı mı, ne demek?

Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf olacak. Ayrıca Türk Lirası varlıklarını yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Dövize Çevrilebilir Mevduat DÇM Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı mı, ne demek?

Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek. Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysek emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz. Halihazırda Eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde 0 iken devlet iç borçlanma senetlerinde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde 0'a indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Katma Değer Vergisi etkinliğini, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.

Dövize Çevrilebilir Mevduat DÇM Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı mı, ne demek?

Bu adımla amacımız, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır. Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık, diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı yatırımlara yönelimleri teşvik edilecektir" ifadelerini kullandı.

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