Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir? Başkan Erdoğan’ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli (DÇM) Dövize Çevrilebilir Mevduat nasıl yapılır ve uygulanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu mevduata kur farkı modeli açıklamasının ardından Dövize Çevrilebilir Mevduat ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bazı uzmanlar gelen açıklamayı geçmiş senelerde uygulanan DÇM olarak yorumladı. Hal böyleyken "Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sistemle beraber hesap sahibine dövizli işlem hakkı tanınmış ve kur farkları bütçeden karşılanmıştı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı mevduata kur farkı modeli Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? İşte tüm detaylar...