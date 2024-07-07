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Dövüldü, vuruldu mahkemenin kararıyla şoke oldu: Dikkat çeken hapis cezası kararı!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
12:29
Dövüldü, vuruldu mahkemenin kararıyla şoke oldu: Dikkat çeken hapis cezası kararı!
Sivas'ta Mesut Özer, patates tarlasının kiralanması meselesinden çıkan tartışmada İsmail Akın ve Ruşen Yıldız'ın saldırısına uğradı. Darp edilen ve sırtından vurulan Özer, 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Olayla ilgili yargılama sürerken mahkemenin kararıyla bir kez daha şoku yaşadı!