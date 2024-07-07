Dövüldü, vuruldu mahkemenin kararıyla şoke oldu: Dikkat çeken hapis cezası kararı!

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, 4 Ağustos'ta teslim oldu ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüpheliler için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüphelilerin, 12 Ağustos'ta avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Savcılığın itirazıyla yeniden tutuklanan Yıldız ve Akın, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ruşen Yıldız ile İsmail Akın, evlerinin önünde tabancayla ateş açılması ve küfür sonrasında olayın gerçekleştiğini belirterek, haksız tahrik gerekçesi ile tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme tarafından suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesi ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, 2'nci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan İsmail Akın ve Ruşen Yıldız uygulanan indirimlerle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'Silahla tehdit ve mala zarar verme' suçlarından yargılanan Mesut Özer'e ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.