Doya Doya Moda All Star’da kim elendi sorusu belli oluyor! Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Tv8 ekranlarının stil yarışması Doya Doya Moda'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda All Star ismiyle devam eden programda 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. Jüri üyeleri 30 Nisan Cuma puan durumlarını belirlerken izleyiciler Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Doya Doya Moda 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi bugün saat 16.30-17.30 arasında açıklanacak…