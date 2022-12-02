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Haberler Yaşam Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 10:49

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

Doya Doya Moda elenen isim belli oluyor. 100. bölüm partisi konsepti ile ekranlara gelecek olan yapım, bugünkü programda 100. bölümünü kutluyor. Partiye roman müziğinin en bilinen isimlerinden Kobra Murat da katılacak. Fragmanı izleyenler, Doya Doya Moda kim kazandı, kolyeyi kim aldı sorusu yanıt arıyor. Dünkü puan durumunda Ramona en düşük puanı alırken, 14 puan ile Eda günün birincisi oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte Doya Doya puan durumu 2 Aralık 2022

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim, Kobra Murat'ın katılımıyla belli oluyor. Bugünün konseptiyse programın 100. bölümüne nasıl gelirim üzerine. Gelinim Mutfakta puan durumu belli olurken, kolyenin sahibi akşama doğru kesinleşecek. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? TV8 Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

100. bölüm partisi özel konsepti ile Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli olacak.

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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Henüz belli olmadı.

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

DOYA DOYA MODA DÜNÜN KAZANANI KİM?

Dünün kazananı Eda oldu.

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

1 ARALIK 2022 PUAN DURUMU

Ramona 6

Eda 14

Hülya 11

Esra 11

Melike 12

Aleyna 10

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