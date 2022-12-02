Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 puan durumu

Doya Doya Moda elenen isim belli oluyor. 100. bölüm partisi konsepti ile ekranlara gelecek olan yapım, bugünkü programda 100. bölümünü kutluyor. Partiye roman müziğinin en bilinen isimlerinden Kobra Murat da katılacak. Fragmanı izleyenler, Doya Doya Moda kim kazandı, kolyeyi kim aldı sorusu yanıt arıyor. Dünkü puan durumunda Ramona en düşük puanı alırken, 14 puan ile Eda günün birincisi oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte Doya Doya puan durumu 2 Aralık 2022