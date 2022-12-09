Haberler Yaşam Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:58

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

Doya Doya Moda kim elendi sorusu moda programının sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. 2000'li yılların ikonik tasarımları, günün konsepti olacak. Paris Hilton, Shakira gibi ünlü starların ikonik kombinleri, programda yerini alacak. Bugün Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusu belli olacak. Dünkü puan durumunda İlayda ve Melike, günün en düşük puanını alan yarışmacılar oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 9 Aralık 2022 puan durumu ve diğer detaylar…