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Haberler Yaşam Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı
Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:58

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

Doya Doya Moda kim elendi sorusu moda programının sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. 2000'li yılların ikonik tasarımları, günün konsepti olacak. Paris Hilton, Shakira gibi ünlü starların ikonik kombinleri, programda yerini alacak. Bugün Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusu belli olacak. Dünkü puan durumunda İlayda ve Melike, günün en düşük puanını alan yarışmacılar oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Doya Doya Moda kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 9 Aralık 2022 puan durumu ve diğer detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim, jürilerin oylarıyla belli olacak. Dün birçok yarışmacı yaptığı muhteşem kombinlerle dikkatleri çekerken, bugün 2000'li yılların ikonik tasarımları üzerinden yarışmacılar kombinlerini jüriye sunacak. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı? İşte detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2000'li yılların ikonik tasarımları konsepti sonucu kimin kazandığı belli olmadı.

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Henüz belli olmadı.

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

DOYA DOYA MODA DÜNÜN KAZANANI KİM?

Dün Hülya, Eda, Aleyna ve Esra 20 puanla birinci oldu

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? İşte 9 Aralık puan durumu ve haftanın kazananı

8 ARALIK 2022 PUAN DURUMU

Hülya 20

Eda 20

Aleyna 20

Esra 20

Pusa 17

İlayda 11

Melike 11

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