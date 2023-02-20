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Haberler Yaşam MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:47

MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'nin diri fay haritası MTA ile sorgulanıyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen sarsıntı da Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'da pek çok bina hasar gördü. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından yayınlanan güncel fay haritası incelenirken evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. e-devlet'te bulunan fay hattı sorgulama ile kişiler AFAD'ın fay hattına ilişkin verdiği bilgileri öğrenebiliyorlar. Peki Dri fay haritası MTA sorgulama nasıl yapılır? Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte yanıtı

MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Dri fay haritası MTA tarafından güncel tutuluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler ardından binlerce kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Bu noktada MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ve evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 45 ilimizde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. İşte, Dri fay haritası MTA sorgulama ekranı 2023

MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

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MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde. Diri fay hatlarını görmek için:

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay ya da aktif fay adıyla bilinen 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatların bu ismi almalarının sebebi tarihsel dönemde deprem yaşamış faylar olmalarından kaynaklanır.

Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

Fayların dirilikleri tarihsel geçmişleriyle birlikte tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Diri Fay Haritaları, deprem tehlikesinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılmasında gerekli bilgi altyapısının temelini oluşturur.

Fayların dirilikleri tarihsel geçmişleriyle birlikte tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Diri Fay Haritaları, deprem tehlikesinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılmasında gerekli bilgi altyapısının temelini oluşturur.

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