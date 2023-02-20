Haberler Yaşam MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:47

MTA DRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI: Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'nin diri fay haritası MTA ile sorgulanıyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen sarsıntı da Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'da pek çok bina hasar gördü. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından yayınlanan güncel fay haritası incelenirken evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. e-devlet'te bulunan fay hattı sorgulama ile kişiler AFAD'ın fay hattına ilişkin verdiği bilgileri öğrenebiliyorlar. Peki Dri fay haritası MTA sorgulama nasıl yapılır? Türkiye diri fay hattına göre Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte yanıtı