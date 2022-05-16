Haberler Yaşam DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:02

DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmış olan personel alımı duyurusuna göre Devlet Su İşleri DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak. Bu noktada alımlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 1060 Muhafaza Memuru, 1114 Mühendis, 392 veteriner Hekim, 50 Bekçi gibi birçok pozisyonda alımlar yapılacağı ifade edilmişti. Peki, 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte detaylar...