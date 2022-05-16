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Haberler Yaşam DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:02

DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmış olan personel alımı duyurusuna göre Devlet Su İşleri DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak. Bu noktada alımlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 1060 Muhafaza Memuru, 1114 Mühendis, 392 veteriner Hekim, 50 Bekçi gibi birçok pozisyonda alımlar yapılacağı ifade edilmişti. Peki, 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte detaylar...

DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

DSİ personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Tarım Bakanlığı 5064 kişilik alımlara ilişkin farklı alanlarda kontenjan dağılımı paylaşılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 1833 personel alımı gerçekleştirdi ve alımlar Orman Muhafaza Memuru ve Mühendis kadrolarında gerçekleştirildi. Geri kalan 3 bin 231 kişilik alım için detaylar bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte DSİ personel alımı detayları...

DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

3 bin 231 personel alımı kadroları ise şöyledir;

1060 Muhafaza Memuru,
1114 Mühendis,
392 veteriner Hekim,
196 Destek Personeli,
182 Büro Personeli,
100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
50 Bekçi,
24 Avukat,
23 Laborant,
23 Biyolog,
23 Diğer Teknik Hizmet personeli,
12 Pilot,
10 Tekniker,
10 Sağlık Teknikeri,
6 Teknisyen,
6 Helikopter Makinisti,

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DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Devlet Su İşleri kamu personeli alımı için henüz net bir tarih yok. Ancak ilanın Haziran ayı içerisinde yayımlanması adaylar tarafından bekleniyor.

DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

DSİ 3 Bin 231 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 5064 kişilik kadro ile personel alımı yapacağını daha önce de bildirmişti. 2022 Mart ayında yapılan duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanı bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek için 5064 kişilik kadro ile alım yapacağını bildirmişti.

Alımlar OGM ve DSİ bünyesine yapılacağı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından OGM Personel alımları gerçekleştirildi. Şimdi gözler DSİ'de!

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