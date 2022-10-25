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Haberler Yaşam DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 01:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 01:39

DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Su İşleri (DSİ) taşra teşkilatı için 157 sürekli işçi alımı yapılacak. DSİ işçi alımı ile ilgili detayları merak edenler İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

DSİ işçi alımına ilişkin Resmi Gazete'de ilan yayımlanması sonrasında başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR, KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar şöyle;

DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak.

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DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, sürekli işçi alımına ilişkin talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık kamu iş ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün orada kalacak. Alıma ilişkin detaylar ilanda belirtilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

Aralarında usta, sondaj işçisi, kompresör operatörünün de bulunduğu 18 alanda istihdam edilecek sürekli işçi adayları, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya kurumun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

DSİ Genel Müdürlüğü, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

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