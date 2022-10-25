DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

DSİ işçi alımına ilişkin Resmi Gazete'de ilan yayımlanması sonrasında başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR, KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar şöyle;