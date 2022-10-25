DSİ İŞÇİ ALIMI | İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Su İşleri (DSİ) taşra teşkilatı için 157 sürekli işçi alımı yapılacak. DSİ işçi alımı ile ilgili detayları merak edenler İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan İŞKUR ile Devlet Su İşleri - DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.