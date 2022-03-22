Haberler Yaşam DSİ personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 22.03.2022 22:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 22:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan son dakika açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kadrolarında çalışmak üzere Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) ye toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacak. 2022 DSİ personel alımına başvuruda bulunacak olanlar yoğun şekilde "DSİ personel alımı ne zaman, başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan DSİ personel alımı ne zaman, başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.