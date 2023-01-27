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Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:29

DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları bu hafta sona erdi. 11 – 23 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. KPSS şartlı personel alımında sözleşmeli personeller, Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı isim listesi 2023 belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar

DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

DSİ personel alımı sonuçları isim listesi 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdi ve yer alan başvuru kılavuzunda 15 gün içerisinde başvuruların sonuçlanması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

DSİ PERSONEL ALIMI 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde yayınlanacak.

Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdi. Sonuçların 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

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DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak.

DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA EKRANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. İlan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından açıklanacak.

DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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