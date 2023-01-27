DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları bu hafta sona erdi. 11 – 23 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. KPSS şartlı personel alımında sözleşmeli personeller, Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı isim listesi 2023 belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar