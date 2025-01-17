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Haberler Yaşam DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:50

DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri

Cuma günü, İslam âlemi için büyük bir öneme sahiptir. Müslümanlar bu mübarek günde, camilerde namaz ibadetlerini yerine getirirken sevdiklerini de hatırlayarak onlara dua ve iyi dilekler göndermeyi ihmal etmezler. Bu sebeple de mübarek günde sevdiklerine resimli, yazılı, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları seçeneklerini değerlendirirler. İşte; anlamlı, kısa, uzun, yeni Cuma mesajları 17 Ocak 2025...

DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri

Cuma günü, İslam dünyası için haftanın en değerli ve kutsal zamanıdır. Her hafta, müminler bu özel günde Allah'a yönelir, dua eder ve sevdiklerine iyi dileklerde bulunurlar. Müslümanlar için haftanın en değerli ve anlamlı günü olan Cuma vesilesiyle sevdiklerine iyi dileklerini iletmek, manevi bağlarını güçlendirmek isteyenler ayetli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajı ve sözleri...

DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

17 Ocak 2025 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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