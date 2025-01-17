Haberler
Yaşam
DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:50
DUALI CUMA MESAJLARI 17 Ocak 2024: En yeni, resimli, ayetli, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve cuma sözleri
Cuma günü, İslam âlemi için büyük bir öneme sahiptir. Müslümanlar bu mübarek günde, camilerde namaz ibadetlerini yerine getirirken sevdiklerini de hatırlayarak onlara dua ve iyi dilekler göndermeyi ihmal etmezler. Bu sebeple de mübarek günde sevdiklerine resimli, yazılı, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları seçeneklerini değerlendirirler. İşte; anlamlı, kısa, uzun, yeni Cuma mesajları 17 Ocak 2025...