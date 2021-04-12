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Haberler Yaşam Dualı Ramazan mesajları 2021 ile Hayırlı Ramazanlar! İşte en güzel, ayetli, kısa, uzun Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 12.04.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 21:54

Dualı Ramazan mesajları 2021 ile Hayırlı Ramazanlar! İşte en güzel, ayetli, kısa, uzun Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri

Bu mübarek aya kavuşmanın huzurunu yaşayan Müslüman alemi sevdikleriyle paylaşabilecekleri mesajları ve sözleri arayışına çıktı. On bir aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu ayda yapılan ibadetlerle beraber güzel ahlak, ümmet bilinci ve İslam kardeşliğinin pekiştiği biliniyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşabilecekleri en güzel, dualı, ayetli, kısa ve uzun Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…

Hoş geldin Ramazan mesajları 2021: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Ramazanlar!

Müslüman aleminin huzurla karşıladığı mübarek ay 13 Nisan'da başlıyor. Bu aya kavuşmanın huzurunu paylaşmak isteyen Müslüman alemi en güzel, dualı, ayetli, kısa ve uzun Ramazan mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel görsel ve metinleri ile Ramazan mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte çeşitli sosyal mecralardan paylaşabileceğiniz 2021 yılına özel en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı mesajları…

HOŞGELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Ramazanın en önemli özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Faziletleri saymakla bitmeyecek olan bu ayın gelişinin huzurunu paylaşabilmeniz adına sizler için 2021 Ramazan mesajları ve sözleri şeklindeki bu içeriğimizi hazırladık. İşte en güzel Ramazan mesajları ve sözleri…

Hoş geldin Ramazan mesajları 2021: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Ramazanlar!

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.

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Hoş geldin Ramazan mesajları 2021: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Ramazanlar!

On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Hoş geldin Ramazan mesajları 2021: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Ramazanlar!

Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım

Hoş geldin Ramazan mesajları 2021: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Ramazanlar!

*Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim .

*En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…

*Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar .

*Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun .

*Rаmаzаn ayı kalbine tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul, Ramazan аyın mübarek olsun

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