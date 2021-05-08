8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri sorgulamaları başladı. Günün anlam ve önemine hitaben milyonlarca vatandaş; Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sevdiklerine, arkadaşlarına, ailesine "Kadir Geceniz mübarek olsun" dileklerini sunuyor. Maneviyatın ve bereketin dolu dolu yaşanacağı ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajlarına bu başlık altından ulaşabilir, sizler de sevdiklerinize kandil mesajları yollayabilirsiniz. İşte Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021