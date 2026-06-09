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Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir
Giriş Tarihi: 09.06.2026 11:12
Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir
Birleşmiş Milletler (BM) raporu, modern dünyayı temelinden sarsacak eşi benzeri görülmemiş bir krizi kanıtladı: İnsanlık, yılda tam 50 milyar ton kum tüketerek doğanın yenileyebileceğinden çok daha hızlı bir talana imza atıyor. Yurtdışında deniz koruma alanlarının kazınmasından yerel halkların çöküşüne kadar uzanan bu küresel kriz; gökdelenlerden akıllı telefon ekranlarına kadar bağımlı olduğumuz her şeyi ve kıyı ülkelerinin geleceğini geri dönülmez bir felakete sürüklüyor.