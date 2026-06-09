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Haberler Yaşam Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir
Giriş Tarihi: 09.06.2026 11:12

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, modern dünyayı temelinden sarsacak eşi benzeri görülmemiş bir krizi kanıtladı: İnsanlık, yılda tam 50 milyar ton kum tüketerek doğanın yenileyebileceğinden çok daha hızlı bir talana imza atıyor. Yurtdışında deniz koruma alanlarının kazınmasından yerel halkların çöküşüne kadar uzanan bu küresel kriz; gökdelenlerden akıllı telefon ekranlarına kadar bağımlı olduğumuz her şeyi ve kıyı ülkelerinin geleceğini geri dönülmez bir felakete sürüklüyor.

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Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Her gün üzerinde yürüdüğümüz, binalarımızı yükselttiğimiz ve sonsuz olduğunu düşündüğümüz o görünmez güç alarm veriyor. Dünya, geri dönüşü olmayan küresel bir krizin eşiğinde.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı son çevre raporu, insanlığın gözünden kaçan şoke edici bir gerçeği ortaya çıkardı: Küresel sanayi ve şehirleşme, yılda tam 50 milyar ton kum tüketiyor.

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Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

50 milyar tonluk bu devasa miktar, kumu yeryüzünde en çok çıkarılan ve tüketilen katı malzeme haline getirdi. Üstelik uzmanlar bu tüketim miktarının gelecekte daha da artacağını tahmin ediyor.

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Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

BM raporunun kanıtladığı en korkutucu gerçek şu: Kum, doğanın onu yenileyebilmesinden çok daha hızlı bir şekilde tüketiliyor. Bu durum ekosistemleri ve insan yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

UNEP (BM Çevre Programı) Cenevre Küresel Kaynak Bilgi Veritabanı Direktörü Pascal Peduzzi, kumu "kalkınmanın tanınmayan kahramanı" olarak tanımlıyor ancak çok kritik bir uyarıda bulunuyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Peduzzi'ye göre kum, sadece bir inşaat malzemesi değil. Deniz seviyesinin yükselmesine, fırtınaya ve kıyı sularının tuzlanmasına karşı doğanın ilk ve en güçlü savunma hattı.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

PEK ÇOK YERDE KULLANILIYOR

Kum sadece beton üretiminde, evlerde, yollarda ve deniz duvarlarında kullanılmıyor; pencerelerimiz, akıllı telefonlarımızdaki silikon çipler ve güneş panelleri de tamamen kuma muhtaç.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Raporda yer alan analizlere göre, şu an dünyada kumun doğada bırakılması gereken "canlı" hali ile inşaat sektörü için çıkarılan "ölü" hali arasında amansız bir rekabet yaşanıyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Bu gizli krizin en acı verici ve somut örneklerinden biri, dünyanın en kalabalık yerlerinden biri olan Maldivler'in başkenti Malé'de yaşanıyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

KENDİNİ YOK EDEN ADIM

İklim krizi ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yaşam alanı hızla küçülen Maldivler, hayatta kalabilmek için ironik bir şekilde kendi doğasını yok eden bir projeye girişti.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

2019 yılında Maldivler hükümeti, Malé yakınlarındaki Gulhifalhu adasında bulunan lagünü doldurmak için dev bir operasyon başlattı.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Bu kara kazanma projesi için tam 192 hektarlık bir lagün alanının doldurulması hedeflendi. Ancak bu devasa alanı dolduracak kumun faturası doğaya çok ağır oldu.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Kuzey Malé Atolü'nün 13.75 kilometrekarelik deniz tabanından, tam 24.5 milyon metreküp kum kazınarak yerinden söküldü ve lagüne taşındı.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Çalışmalar başladıktan sadece 6 ay sonra hazırlanan resmi çevre değerlendirmesi acı gerçeği kanıtladı: Doğaya verilen zarar "geri döndürülemez" boyuttaydı.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Proje, tam 200 hektarlık mercan resifini ve lagün habitatını haritadan sildi. En vahşi durum ise bu alanların "Deniz Koruma Alanı" olmasıydı.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Deniz tabanının kazınması; balıklar, deniz kaplumbağaları, kuşlar ve yengeçler gibi hayati türlerin yuvalarını kalıcı olarak yok ederek bölgedeki balıkçılığı ve turizmi baltalıyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

MALDİVLER İLE SINIRLI DEĞİL

Felaket sadece Maldivler ile sınırlı değil. Filipinler'de 1.700 hektarlık bir havalimanı projesi için tam 155 milyon metreküp kum denizin dibinden çekildi.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Maldivler'in topraklarının yüzde 80'inden fazlası deniz seviyesinden sadece 1 metre yüksekte bulunuyor. Ülke, dünyada iklim krizine karşı en savunmasız coğrafyalardan biri.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Geleceğe yönelik teknik analizler ise durumun tam bir tezatlık içerdiğini gösteriyor: Altyapı ve nüfus yoğunluğu hesaplandığında, inşa edilen bu yeni yapay karanın ileride bir "kentsel felakete" dönüşeceği tahmin ediliyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

BM Çevre Programı (UNEP), bu küresel görünmez krizden çıkış için dünya hükümetlerine daha sıkı çevre denetimleri ve yeni bir yönetim süreci çağrısında bulunuyor.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

DUBAİ DE İTHAL EDİYOR

Çöldeki kum taneleri, binlerce yıl boyunca rüzgarın etkisiyle sürekli birbirine sürrtünür ve aşınır. Bu yüzden çöl kumu taneleri tamamen yuvarlak, pürüzsüz ve çok incedir.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

İnşaatta betonu oluştururken kumun çimento ve suyla güçlü bir şekilde birbirine tutunması gerekir. Pürüzsüz ve yuvarlak çöl kumu binalarda mukavemet (dayanıklılık) sağlayamaz, betonun birbirine yapışmasını engeller.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

İnşaat için nehir yataklarından veya taş ocaklarından elde edilen, rüzgarla aşınmamış, köşeli, sert ve pürüzlü kum taneleri gerekir. Dubai'de bu tür nehir yatakları olmadığı için kumu dışarıdan almak zorundadırlar.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

EN YÜKSEK BİNA İÇİN KUM TAŞINDI

Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa inşa edilirken, binanın devasa yüksekliğe ve basınca dayanabilmesi için ihtiyaç duyulan yüksek mukavemetli betonun içindeki kum, çöl kumuyla yapılamadı.

Dubai bile ithal ediyor! Dünyanın gizli krizi: 10 yıl içinde tamamen tükenebilir

Bu projenin beton bileşenleri için Avustralya'dan on binlerce ton özel inşaat sınıfı kum gemilerle Dubai'ye taşındı.

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