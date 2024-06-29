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Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
08:35
Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti
Yabancı ülke banka kartlarına yükledikleri kara parayı Türkiye'deki POS cihazları üzerinde kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek aklayan çeteye yönelik ikinci dalga operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, komisyon karşılığında tam 15 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.