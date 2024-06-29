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Haberler Yaşam Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 08:35

Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

Yabancı ülke banka kartlarına yükledikleri kara parayı Türkiye'deki POS cihazları üzerinde kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek aklayan çeteye yönelik ikinci dalga operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, komisyon karşılığında tam 15 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Emir SOMER
Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih ilçesindeki iki işyerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai POS makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporu neticesinde Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verdikleri belirlendi

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Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

Komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı tespit edildi.

Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

MATERYALLERE EL KONULDU

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edildi.

Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

12 şüpheli, İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.

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