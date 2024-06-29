Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu! Çetenin yöntemi şoke etti

MATERYALLERE EL KONULDU



Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edildi.



