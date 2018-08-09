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Dubai'nin karpuzu 'dan

Giriş Tarihi: 09.08.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 17:37
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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan

'da 130 dekar alanda çekirdeksiz siyah karpuz üretimi yapan bir üretici, karpuzları kilosu bir dolardan Dubai'ye ihraç ediyor.

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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan

Yurt dışında 10 yıl yaşadıktan sonra memleketi 'a dönen Yasemin Çalışkan, ilk etapta merkeze bağlı Sudurağı beldesine büyük bir elma bahçesi kurdu.

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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan

Hububat da üreten Çalışkan, bir süre sonra alternatif ürün arayışı içine girdi.

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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan

Dubai'de katıldığı bir fuarda gördüğü çekirdeksiz karpuzu memleketinde yetiştirmeye karar veren Çalışkan, yaptığı araştırmalardan sonra Sudurağı beldesinde karpuz üretmeye başladı.

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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan
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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan
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Dubai'nin karpuzu 'dan
Dubai'nin karpuzu Karaman'dan
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