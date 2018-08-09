Dubai'nin karpuzu Karaman'dan

Karaman'da 130 dekar alanda çekirdeksiz siyah karpuz üretimi yapan bir üretici, karpuzları kilosu bir dolardan Dubai'ye ihraç ediyor. Yurt dışında 10 yıl yaşadıktan sonra memleketi Karaman'a dönen Yasemin Çalışkan, ilk etapta merkeze bağlı Sudurağı beldesine büyük bir elma bahçesi kurdu. Hububat da üreten Çalışkan, bir süre sonra alternatif ürün arayışı içine girdi. Dubai'de katıldığı bir fuarda gördüğü çekirdeksiz karpuzu memleketinde yetiştirmeye karar veren Çalışkan, yaptığı araştırmalardan sonra Sudurağı beldesinde karpuz üretmeye başladı.