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Haberler Yaşam Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:42

Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

İstanbul Fatih'te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri memleketi Ağrı'ya gidip dönen şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

Fatih'te 4 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B. çalışanı Mehmet E.Ç.'ye 1 milyon Euro verip dolara çevirmesi için bir arkadaşının işyerine gönderdi.

Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

Mehmet E.Ç. paralarla birlikte Galata'daki bir kuyumcuya gitti orada 900 bin dolar ve 150 bin Euro alarak tekrar çıktı. Ama paraları çalıştığı işyerine götürmedi.

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Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

GİDEBİLECEĞİ YERLER TEK TEK DENETLENDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B. polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Esenyurt'taki ikamet adresleri arandı. Dolandırıcılık Büro Ekipleri şüphelinin kısa bir süre önce memleketi Ağrı'ya gittiğini tespit etti.

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