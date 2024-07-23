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Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
13:42
Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı
İstanbul Fatih'te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri memleketi Ağrı'ya gidip dönen şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.