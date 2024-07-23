Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro... Böyle yakalandı

Fatih'te 4 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B. çalışanı Mehmet E.Ç.'ye 1 milyon Euro verip dolara çevirmesi için bir arkadaşının işyerine gönderdi.