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Düdüklü tencere az kalsın öldürüyordu: Uzmanlar ev kadınlarını uyardı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
13:11
Düdüklü tencere az kalsın öldürüyordu: Uzmanlar ev kadınlarını uyardı!
İstanbul'da 46 yaşındaki Ebru Hayvalı, Ramazan Bayramı için yemek yaptığı sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Vücudunun yüzde 40'ı yandı. Yoğun bakımda tedavi gören ve 5 kez ameliyat olan Hayvalı yaşadığı korku dolu dakikalar anlattı. Uzmanlar ise düdüklü tencere konusunda ev kadınlarını uyardı.