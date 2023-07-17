Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Olayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan, "Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay, düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı. Teyzemin çocukları, fotoğraf çeken şahıslardan rica etti.