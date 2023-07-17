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Haberler Yaşam Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 15:18

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Damatla düğün salonunda tartışan fotoğrafçı çileden çıktı. Düğünden sonra damadın evine giden fotoğrafçı, kapının önündekilere ateş açtı. Damadın amcası ve arkadaşı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Vahşetin sebebi ise herkesi şaşırttı.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı. Tüyler ürperten olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir düğünde başladı. Damat Güven E. anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.'ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisi vereceğini söyledi.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Ancak iddiaya göre fotoğrafçılık yapan M.Y. çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı.

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Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Ancak silahını alarak damadın evine giden M.Y. kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven E., damadın babası Abdurrahman E. damadın kardeşi Yusuf E. ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B. G. yaralandı.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Olayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan, "Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay, düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı. Teyzemin çocukları, fotoğraf çeken şahıslardan rica etti.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Fotoğrafını çektiği kişilerden para almamasını, kendisinin toplu alacağını söyledi. Damat misafirlerin rahatsız olmasını istemedi. Fotoğrafçı, 'Sanane, sen kimsin' diye cevap verince tartışma çıkıyor. Daha sonra damat ayrıldı. Fotoğraf çeken arkadaş ise, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz" dedi.

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