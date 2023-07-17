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Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:18
Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
15:18
Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!
Damatla düğün salonunda tartışan fotoğrafçı çileden çıktı. Düğünden sonra damadın evine giden fotoğrafçı, kapının önündekilere ateş açtı. Damadın amcası ve arkadaşı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Vahşetin sebebi ise herkesi şaşırttı.