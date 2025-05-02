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Haberler Yaşam Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:04

Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

Adana'da şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. Dünya evine giren Sedef Ü. (32) ile Adem Ü.'nün (33) düğününe davetli gibi katılan Sinan E. (48), pistte bir süre eğlenip, pasta yedi. Takı töreninde piste dönen Sinan E., düğün kamerası kayıttayken sayma bahanesiyle kutudan aldığı 40 bin lirayı cebine koyup, çaldı. Gelin ve damada da su ikram ettikten sonra salondan ayrılan Sinan E., düğün görüntülerinden tespit edilip yakalanırken, "Baktım düğün var, içeri girip pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım" şeklindeki sözleri ise pes dedirtti.

Ziya RAMOĞLU
Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

Olay, 27 Nisan'da Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Caddede yürüyen 4 çocuk babası Sinan E., dünya evine giren Sedef Ü. ile Adem Ü. çiftinin düğün törenine gitti. Çiftin yakınıymış gibi katıldığı düğünde pasta yiyip, meşrubat içen Sinan E., pistte bir süre eğlendi.

Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

Daha sonra düğünde takı törenine geçilince, Sinan E. de piste çıktı. Çifte takılanların anonsunu yapan kişinin yanında bekleyen Sinan E., bir süre çevreyi gözetledikten sonra paraların atıldığı kutuya yaklaştı.

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Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

ŞAKALAŞTI, ÇİFTE SU İKRAM ETTİ

Şüpheli Sinan E., sayma bahanesiyle kutudan parça parça aldığı paraları, cebine koydu. Düğün kamerası kayıttayken paraları çalan Sinan E., davetlilerle de şakalaştı. Bir süre kameranın açısından çıkan Sinan E., elinde su ve meşrubatla piste dönüp, gelin ve damada da ikram etti.

Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

Takı töreninin tamamlanmasının ardından Sinan E., düğün salonundan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da düğün kamerasına yansıdı.

Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

BİRBİRLERİNİN YAKINI ZANNETMİŞLER

Eve döndükten sonra takı ve paraları sayan çift, bir kısmı döviz olmak üzere yaklaşık 40 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Takı törenindeki görüntüleri izleyen çift, hareketlerinden şüphelendikleri Sinan E.'yi tanıyıp, tanımadıklarını sordu. İkisi de birbirlerinin yakını zannettiği Sinan E.'nin, dışarıdan geldiğini anlayıp, paraları çaldığını gördü.