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Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
11:04
Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!
Adana'da şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. Dünya evine giren Sedef Ü. (32) ile Adem Ü.'nün (33) düğününe davetli gibi katılan Sinan E. (48), pistte bir süre eğlenip, pasta yedi. Takı töreninde piste dönen Sinan E., düğün kamerası kayıttayken sayma bahanesiyle kutudan aldığı 40 bin lirayı cebine koyup, çaldı. Gelin ve damada da su ikram ettikten sonra salondan ayrılan Sinan E., düğün görüntülerinden tespit edilip yakalanırken, "Baktım düğün var, içeri girip pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım" şeklindeki sözleri ise pes dedirtti.