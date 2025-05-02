Düğün sahibi gibi davrandı, pastaları yedi, pistte oynadı: Dayanamadım paraları çaldım!

BİRBİRLERİNİN YAKINI ZANNETMİŞLER

Eve döndükten sonra takı ve paraları sayan çift, bir kısmı döviz olmak üzere yaklaşık 40 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Takı törenindeki görüntüleri izleyen çift, hareketlerinden şüphelendikleri Sinan E.'yi tanıyıp, tanımadıklarını sordu. İkisi de birbirlerinin yakını zannettiği Sinan E.'nin, dışarıdan geldiğini anlayıp, paraları çaldığını gördü.