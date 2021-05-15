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Haberler Yaşam Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile 2021 düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest olacak mı?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 11:53

, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile 2021 , bu yaz serbest olacak mı?

'nda alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni normalleşme takvimi adı altında duyurulacak. Düğün salonları sahipleri ve çiftleri yakından ilgilendiren düğün salonlarının açılış tarihi ise bu noktada merak ediliyor. Evlenecek olanlar başta olmak üzere işletme sahipleri tarafından da , sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Açıklanacak normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttıracak. Yeni kabine toplantısının ardından Düğünler ne zaman serbest olacak, düğünler ne zaman yapılacak sorularının yanıt bulması bekleniyor. İşte son gelişmeler…

Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile 2021 düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest olacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak düğün, nişan, asker uğurlaması gibi çok sayıda etkinlik yasaklanırken gözler yeni kararların alınacağı kabine toplantısına çevrildi. Evlilik hazırlığında olan çiftler, son dakika gelişmesi olup olmadığını sorgularken , ne zaman açılacak sorularına yanıt aramayı ihmal etmiyor. Düğünlerin ertelenmesi, yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. Corona vaka sayısının azalması ile birlikte alınan tedbir kararlarında sorusunun da yanıt bulacak.

Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile 2021 düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest olacak mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni normalleşme takviminde düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiler var. 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde nişan, düğün, taziye, asker uğurlaması gibi pek çok kısıtlamanın kademeli kalkması bekleniyor. Bu kapsamda düğünler ne zaman serbest olacak? ? İşte ayrıntılar…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.

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Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile 2021 düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest olacak mı?

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile 2021 düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest olacak mı?
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