Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni normalleşme takvimi ile düğünler ne zaman yapılacak, serbest olacak mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni normalleşme takviminde düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiler var. 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde nişan, düğün, taziye, asker uğurlaması gibi pek çok kısıtlamanın kademeli kalkması bekleniyor. Bu kapsamda düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.