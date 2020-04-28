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Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de düğün ve nişan salonlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması oldu. Yaşanan bu durum, yeni evlenecek çiftleri de doğrudan etkiledi. Bu noktada, '?' sorusunun yanıtı, yakın zamanda evlenmeyi düşünenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, bilgisi var mı? ? İşte, konuya dair gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:35
Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere paralel olarak, nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın zamanda evlenecek olan çiftleri de etkiledi. Bu durum üzerine, gerek evlenecek olanlar gerekse işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve ?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Zira, normalleşme açıklamalarının olduğu şu günlerde nişan ve düğün salonlarının açılacağı tarih de oldukça merak ediliyor. Peki, , nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, gelişmeleri...

Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

HANGİ İŞLETMELER KAPATIMIŞTI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.

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Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM'lerin mayıs ayından itibaren açılacağının gündeme gelmesiyle nişan ve düğün salonu gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?
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