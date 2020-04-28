Nişan ve düğün salonları ne zaman ve hangi tarihe açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere paralel olarak, nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın zamanda evlenecek olan çiftleri de etkiledi. Bu durum üzerine, gerek evlenecek olanlar gerekse işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Zira, normalleşme açıklamalarının olduğu şu günlerde nişan ve düğün salonlarının açılacağı tarih de oldukça merak ediliyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak, nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...