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Düğün salonundaki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Nişan ikimize de mezar olacak!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:40
Düğün salonundaki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Nişan ikimize de mezar olacak!
İstanbul Sultanbeyli'deki düğün salonunda dün akşam kan donduran bir olay yaşandı. Ahmet Taşan, evlenmek istediği Kader İrgören'e ateş açtı. Sonra da aynı silahla kendi kafasına sıktı. Talihsiz genç kız hayatını kaybederken, caninin tedavi gördüğü açıklandı. Dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kader'in kuzeni Ferhat ise korkunç olaya dair yeni detaylar anlattı: Nişan ikimize de mezar olacak gibisinden tehdit vari bir konuşma olmuş ama kız bize söylememiş. Kız istemeyince…