Haberler Yaşam Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:56

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Karısıyla problemleri olan adam, yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Ancak iddialara göre; gelin erkek çıktı. Bunun üzerine düğün yapan ikili kayıplara karıştı. Paylaşımları ise şaşırttı: Seviyorum kime ne!