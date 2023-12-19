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Haberler Yaşam Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:56

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Karısıyla problemleri olan adam, yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Ancak iddialara göre; gelin erkek çıktı. Bunun üzerine düğün yapan ikili kayıplara karıştı. Paylaşımları ise şaşırttı: Seviyorum kime ne!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası gelin erkek çıktı… Duyanları şaşkına çeviren olay Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı.

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Karısı ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.

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Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Damadın yakınlarının katıldığı düğünde damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılamadı.

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

GELİN ERKEK ÇIKINCA...

İddialara göre; düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyette erkek ismi taşıdığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Gelinlik giyip genç adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

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