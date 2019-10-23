Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'

Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, ''

Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu'ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Kuru yufkanın tavuk suyuyla ıslatılmasından sonra üzerine tavuk, yoğurt ve tereyağı konularak fırına verilen yemeği de göç eden insanlarla birlikte, Anadolu mutfağındaki yerini aldı. Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan 'damat paçası', içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor. Günlük hayatta pek fazla yapılmayan 'damat paçası' yemeğini her gün işletmesinde müşterileriyle buluşturan Şef Emir Topuk, bu geleneksel yemeğe ilgiden memnun olduğunu söyledi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:16
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'
BİZE ULAŞIN