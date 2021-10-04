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Haberler Yaşam Düğünde korkunç olay: Gelin ile damat da kaçtı!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:04

Düğünde korkunç olay: Gelin ile damat da kaçtı!

Denizli'deki ortalık fena karıştı. Düğün için kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Düğünde korkunç olay: Davetliler saklanacak delik aradı!

Korkunç olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gerekli izinleri alan Osman ve Vildan çiftinin düğünü için mahalledeki bir sokak trafiğe kapatıldı.

Düğünde korkunç olay: Davetliler saklanacak delik aradı!

Düğünün başlamasına dakikalar kala 2 kişi kapatılan yoldan geçmek istedi. Düğün nedeniyle yolun kapatıldığı ve başka yoldan geçmeleri istenilen 2 kişi ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin sakinleştirmesi ile iki grup da dağıldı.

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Düğünde korkunç olay: Davetliler saklanacak delik aradı!

Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin elinde bıçak olan 2 şahsın önce kalabalığın arasına girerek, düğün sahiplerinin kim olduğunu sordukları öğrenildi.

Düğünde korkunç olay: Davetliler saklanacak delik aradı!

Damadın babasının 'Düğün sahibi benim' cevabını vermesi üzerine maganda ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü.

Düğünde korkunç olay: Davetliler saklanacak delik aradı!

Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.

Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı | Video



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