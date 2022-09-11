Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybetmişti! Eşinin feryadı yürekleri dağladı: Sen beni çok özleyeceksin

NE OLMUŞTU?

Büyükbağlar köyünde yapılan düğünde yaşandı. Düğünde Mustafa Koşar (29) bir el açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Koşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.U isimli şahsı tabancası ile birlikte yakaladı. Şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.