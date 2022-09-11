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Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybetmişti! Eşinin feryadı yürekleri dağladı: Sen beni çok özleyeceksin
Giriş Tarihi: 11.09.2022 14:36
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
14:38
Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybetmişti! Eşinin feryadı yürekleri dağladı: Sen beni çok özleyeceksin
Tokat'ta düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Mustafa Koşar'ın (29), tabutuna omuz veren eşi Tuba Koşar'ın feryadı yürekleri dağladı. Köy Muhtarı Hüseyin Ant yaşanan olayla ilgili, "Biz defalarca ateş edilmemesi için anons yaptırdık. Ama dinleyen olmadı. Bu olay başımıza geldi." dedi.