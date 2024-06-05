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Haberler Yaşam Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:46

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye alıyor. Bu yılın ikinci emekli bayram ikramiyesi haziran ayında ödenecek. Geri sayım sürerken ''Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan haziran ayı dul ve yetim maaşlarının erken ödenmesi ile ilgili beklentiler arttı. Peki, Haziran ayı dul ve yetim maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi SSK ve Bağkur'lu emekliler ile dul ve yetim maaşı alanların hesaplarına bayram öncesi yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine hisseleri oranında ikramiye verilecek. Bu noktada dul ve yetim ikramiyesi ödeme tarihleri 20234 takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Haziran ayı dul ve yetim aylığı erken yatacak mı?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesi ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

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Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

İŞTE 4A-4B-4C BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimini paylaştı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ödemelerin emekli ikramiyeleri ile beraber yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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