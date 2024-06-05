Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi SSK ve Bağkur'lu emekliler ile dul ve yetim maaşı alanların hesaplarına bayram öncesi yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine hisseleri oranında ikramiye verilecek. Bu noktada dul ve yetim ikramiyesi ödeme tarihleri 20234 takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Haziran ayı dul ve yetim aylığı erken yatacak mı?