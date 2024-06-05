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Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:46
Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye alıyor. Bu yılın ikinci emekli bayram ikramiyesi haziran ayında ödenecek. Geri sayım sürerken ''Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan haziran ayı dul ve yetim maaşlarının erken ödenmesi ile ilgili beklentiler arttı. Peki, Haziran ayı dul ve yetim maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?