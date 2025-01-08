DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı itibarıyla dul ve yetim aylıkları, vefat eden kişinin maaşı üzerinden belirli oranlarda hesaplanmaktadır. En düşük emekli maaşının 14.469 TL olarak belirlendiği göz önüne alındığında, dul ve yetim aylıkları şu şekilde hesaplanmaktadır:

Eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan dul eş: Vefat eden kişinin maaşının %75'i bağlanır. Bu durumda, 14.469 TL'nin %75'i olan 10.851 TL dul maaşı olarak ödenir.

Eşi çalışan dul eş: Vefat eden kişinin maaşının %50'si bağlanır. Bu durumda, 14.469 TL'nin %50'si olan 7.234,50 TL dul maaşı olarak ödenir.

Yetim çocuk: Vefat eden kişinin maaşının %25'i oranında yetim aylığı bağlanır. Bu durumda, 14.469 TL'nin %25'i olan 3.617,25 TL yetim maaşı olarak ödenir.