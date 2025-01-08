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DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
13:48
DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
2025 yılına ait dul ve yetim maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Yıl sonu açıklanan enflasyon rakamları, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım ödemelerinde artış oranını doğrudan etkiledi. Aralık ayında asgari ücrete yapılan önemli zammın ardından, gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Hak sahipleri, Ocak ayından itibaren alacakları yeni maaş tutarlarını ve zam oranlarını merak ediyor. Peki, 2025 yılı dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Yeni maaşlar hangi tarihte ödenecek? İşte, ayrıntılar...