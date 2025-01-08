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Haberler Yaşam DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:48

DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2025 yılına ait dul ve yetim maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Yıl sonu açıklanan enflasyon rakamları, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım ödemelerinde artış oranını doğrudan etkiledi. Aralık ayında asgari ücrete yapılan önemli zammın ardından, gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Hak sahipleri, Ocak ayından itibaren alacakları yeni maaş tutarlarını ve zam oranlarını merak ediyor. Peki, 2025 yılı dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Yeni maaşlar hangi tarihte ödenecek? İşte, ayrıntılar...

DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim aylıkları için belirlenen zam oranı açıklandı. Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte, işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve diğer sosyal destek ödemeleri de yükseldi. Peki, Ocak 2025 itibarıyla zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar olacak? Ödemeler ayın hangi gününde hesaplara yatacak? İşte, konuyla ilgili detaylar...

DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?
2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam, memur maaşlarındaki artış oranına bağlı olacak. TÜİK'in açıklamasına göre, memur maaşlarına %11,54 oranında zam yapılacak. Buna paralel olarak, dul ve yetim maaşları da bu zam oranına göre güncellenecektir.

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DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı itibarıyla dul ve yetim aylıkları, vefat eden kişinin maaşı üzerinden belirli oranlarda hesaplanmaktadır. En düşük emekli maaşının 14.469 TL olarak belirlendiği göz önüne alındığında, dul ve yetim aylıkları şu şekilde hesaplanmaktadır:

Eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan dul eş: Vefat eden kişinin maaşının %75'i bağlanır. Bu durumda, 14.469 TL'nin %75'i olan 10.851 TL dul maaşı olarak ödenir.

Eşi çalışan dul eş: Vefat eden kişinin maaşının %50'si bağlanır. Bu durumda, 14.469 TL'nin %50'si olan 7.234,50 TL dul maaşı olarak ödenir.

Yetim çocuk: Vefat eden kişinin maaşının %25'i oranında yetim aylığı bağlanır. Bu durumda, 14.469 TL'nin %25'i olan 3.617,25 TL yetim maaşı olarak ödenir.

DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Dul ve yetim maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı ödeme tarihleri farklılık gösterebiliyor. SSK emeklilerinin maaşları genellikle her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise ayın 25'i ile 28'i arasında ödenmektedir.

DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2025: Ocak ayı yeni dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

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