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DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
13:48
DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
2025 yılına sayılı günler kala, yeni yılın dul ve yetim maaşları ile ilgili beklentiler artmış durumda. Yıl sonu enflasyon verileriyle birlikte, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım ödemelerinin ne kadar artacağı netleşecek. Özellikle Aralık ayında belirlenen asgari ücret zammı, dul ve yetim maaşlarının da yükselmesinde rol oynayacak. Hak sahipleri, Ocak ayında alacakları maaşların ne kadar olacağını öğrenmek için şimdiden araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?