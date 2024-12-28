DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK 2025?

2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarındaki zamma paralel olarak belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına yüzde 12 oranında bir zam yapılması bekleniyor. . Buna göre dul ve yetim aylıkları da memur maaşı zammı ile orantılı şekilde artacak.