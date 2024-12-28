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Haberler Yaşam DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:48

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 yılına sayılı günler kala, yeni yılın dul ve yetim maaşları ile ilgili beklentiler artmış durumda. Yıl sonu enflasyon verileriyle birlikte, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım ödemelerinin ne kadar artacağı netleşecek. Özellikle Aralık ayında belirlenen asgari ücret zammı, dul ve yetim maaşlarının da yükselmesinde rol oynayacak. Hak sahipleri, Ocak ayında alacakları maaşların ne kadar olacağını öğrenmek için şimdiden araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Milyonlarca dul ve yetim maaşı alan vatandaşları doğrudan etkileyen zamlar, memur maaşı zammı ile belirleniyor. Yeni yılda uygulanacak maaş artışlarıyla birlikte, işsizlik maaşı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve diğer sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında dul ve yetim maaşlarına yüzde 24.73 oranında bir zam yapılmıştı. Peki, 2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak? İşte, merakla beklenen detaylar...

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK 2025?
2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarındaki zamma paralel olarak belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına yüzde 12 oranında bir zam yapılması bekleniyor. . Buna göre dul ve yetim aylıkları da memur maaşı zammı ile orantılı şekilde artacak.
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DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Örneğin dul ve yetim aylığı 5.000 TL ise, %11,25'lik zam ile birlikte 5.562,50 TL'ye yükselecektir. Kesin zam miktarları ve yeni maaş tutarları, Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

GÜNCEL DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?
Dul ve yetim aylığı alanlar 12.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığından yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranında yararlanacaklar. En düşük emekli aylığının artması ile birlikte; yüzde 25 hisseye göre aylık alanların maaşı ağustos ayından itibaren 3.125 liradan, yüzde 50 hisseye göre 6.250 liradan, yüzde 75 hisseye göre de 9.375 liradan düşük olmamıştı.

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

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