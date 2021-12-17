Dumping Sendromu Seren Serengil'in hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Dumping sendromu neden olur?

Mide ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen metabolik komplikasyon olarak bilinen dumping sendromu, uzun bir süredir Seren Serengil'in zor günler geçirmesine neden oluyor. Geçirdiği zorlu süreçte bir türlü toparlanamayan ünlü isim bu kez de girdiği ameliyatla beraber yeniden gündeme geldi. Hal böyleyken "Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir ve neden olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü isim en son 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Peki, Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar...