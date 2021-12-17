Dumping Sendromu Seren Serengil'in hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Dumping sendromu neden olur?

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen ve hastalığı ile ilgili ekranlarda sıkça yer alan Seren Serengil, dumping sendromu hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte bu hastalığa dair belirtiler, tedavisi, içeriği gibi pek çok bilgi araştırma konusu haline geldi. Açlık hissi, terleme, yorgunluk, güçsüzlük gibi belirtileri bulunan bu hastalık ünlü sunucuyu hayati riske sokmuş ve Serengil bugün bir ameliyata daha girmek zorunda kalmıştı. Peki, Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar...