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Haberler Yaşam Dumping Sendromu Seren Serengil'in hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Dumping sendromu neden olur?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:32

Dumping Sendromu Seren Serengil'in hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Dumping sendromu neden olur?

Mide ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen metabolik komplikasyon olarak bilinen dumping sendromu, uzun bir süredir Seren Serengil'in zor günler geçirmesine neden oluyor. Geçirdiği zorlu süreçte bir türlü toparlanamayan ünlü isim bu kez de girdiği ameliyatla beraber yeniden gündeme geldi. Hal böyleyken "Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir ve neden olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü isim en son 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Peki, Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar...

Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Seren Serengil’in hastalığı dumping sendromu neden olur?

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen ve hastalığı ile ilgili ekranlarda sıkça yer alan Seren Serengil, dumping sendromu hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte bu hastalığa dair belirtiler, tedavisi, içeriği gibi pek çok bilgi araştırma konusu haline geldi. Açlık hissi, terleme, yorgunluk, güçsüzlük gibi belirtileri bulunan bu hastalık ünlü sunucuyu hayati riske sokmuş ve Serengil bugün bir ameliyata daha girmek zorunda kalmıştı. Peki, Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar...

Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Seren Serengil’in hastalığı dumping sendromu neden olur?

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir

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Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Seren Serengil’in hastalığı dumping sendromu neden olur?

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Seren Serengil’in hastalığı dumping sendromu neden olur?

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI DAMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir.

Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Seren Serengil’in hastalığı dumping sendromu neden olur?

Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

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