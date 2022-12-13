Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde hafta içinde mücadele edecek olan kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerinin belirleneceği kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan oyunda ve kaptanlık düellosunda en başarılı ürünleri ortaya çıkaran isim mavi takım kaptanı oldu. Yarışmaya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.