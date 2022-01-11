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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Dün gece Masterchef'te üçüncü 3. finalist kim oldu?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 07:50

SON DAKİKA: Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Dün gece Masterchef'te üçüncü 3. finalist kim oldu?

Dün akşam nefeslerin tutulduğu Masterchef'te üçüncü finalist belli oldu. Hasan ve Sergen'ın canını dişine taktığı anlar binlerce izleyici tarafından heyecanla takip edilirken ilk etapta ikili Pekin ördeği ile yarıştı. İki yarışmacı üç etapta da kıyasıya rekabetini sürdürürken programın takipçileri bugün sabah saatleriyle beraber "10 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, üçüncü finalist kim oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Sevilen yarışmada bu hafta Cuma akşamı şampiyon isim belirlenecek. Peki, Dün Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, 3. Finalist kim oldu? İşte Tv8 ekranlarındaki heyecan fırtınasının detayları…

Dün akşam Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Masterchef’te üçüncü finalist kim oldu?

Masterchef'te final heyecanı sürerken dün akşam üçüncü finalist de belli oldu. Heyecanın doruklara çıktığı gecede Hasan ve Sergen üç etapta da hünerlerini gösterdi. Sabah saatleriyle beraber ise programın sıkı takipçileri "11 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, üçüncü finalist kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Programda bu hafta dev final gerçekleşecek. Finalistler ise dün gece belirlenmiş oldu. Peki, 11 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, üçüncü finalist kim oldu? İşte dün geceden detaylar…

Dün akşam Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Masterchef’te üçüncü finalist kim oldu?

10 OCAK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Ekranların en çok sevilen ve izlenen lezzet yarışmasında final haftası! Cuma akşamı gerçekleşecek büyük final öncesi son 3 isim belirlendi. İlk iki koltuğun sahibi Eren ve Tahsin olmuştu. Hasan ve Sergen son koltuk için karşı karşıya geldi. Pekin ördeği yemeğini yapan yarışmacılardan Sergen ilk turu önde kapattı. İkinci yemeğin birincisi bir puan farkla yine Sergen oldu.

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Dün akşam Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Masterchef’te üçüncü finalist kim oldu?

Üçüncü ve belirleyici tabak ise kırlangıç çorbası oldu. İki yarışmacı son kez tezgah başına geçti ve yemekler MasterChef jürisi tarafından değerlendirildi. Hasan 66 puanla üçüncü finalist olmaya hak kazandı.

Dün akşam Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Masterchef’te üçüncü finalist kim oldu?

Sergen ise MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına final haftasında veda eden son isim oldu.

Dün akşam Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Masterchef’te üçüncü finalist kim oldu?

Hasan üçüncülüğe çıktığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada, "Biz Sergen ile burada beraberiz. Kendisi kıymetli bir dostum, bu şekilde devam edecek aramızdaki bağ. Sevinçliyim ilk üçe girdim hüzünlüyüm Sergen gitti." dedi.

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