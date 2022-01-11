SON DAKİKA: Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Dün gece Masterchef'te üçüncü 3. finalist kim oldu?

Dün akşam nefeslerin tutulduğu Masterchef'te üçüncü finalist belli oldu. Hasan ve Sergen'ın canını dişine taktığı anlar binlerce izleyici tarafından heyecanla takip edilirken ilk etapta ikili Pekin ördeği ile yarıştı. İki yarışmacı üç etapta da kıyasıya rekabetini sürdürürken programın takipçileri bugün sabah saatleriyle beraber "10 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, üçüncü finalist kim oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Sevilen yarışmada bu hafta Cuma akşamı şampiyon isim belirlenecek. Peki, Dün Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, 3. Finalist kim oldu? İşte Tv8 ekranlarındaki heyecan fırtınasının detayları…