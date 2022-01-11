SON DAKİKA: Masterchef’te kim kazandı, Sergen mi Hasan mı elendi ve gitti? 10 Ocak 2022 Dün gece Masterchef'te üçüncü 3. finalist kim oldu?

Masterchef'te final heyecanı sürerken dün akşam üçüncü finalist de belli oldu. Heyecanın doruklara çıktığı gecede Hasan ve Sergen üç etapta da hünerlerini gösterdi. Sabah saatleriyle beraber ise programın sıkı takipçileri "11 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, üçüncü finalist kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Programda bu hafta dev final gerçekleşecek. Finalistler ise dün gece belirlenmiş oldu. Peki, 11 Ocak 2022 Dün akşam Masterchef'te kim kazandı, elendi ve gitti, üçüncü finalist kim oldu? İşte dün geceden detaylar…