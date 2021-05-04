Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor, dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları ile bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşınıyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışma programı ile ilgili olarak "Dün akşam Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 90'lar partisi ile lüks villada akşam yemeği yiyecek olan yarışmacılar da ödül oyunu ile belirlendi. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı ile geceye dair detaylar…