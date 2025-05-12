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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
12:37
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?
11 Mayıs 2025 Pazar günü televizyon ekranları yine kıyasıya bir reyting yarışına sahne oldu. Gecenin iddialı yapımları arasında Kardelenler, Teşkilat, O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi popüler programlar yer aldı. İzleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği bu yapımlar, reyting listelerinde zirve için mücadele etti. Hangi programın daha fazla izlendiğini merak edenler, Total ve AB gruplarındaki reyting sıralamasına odaklandı. İşte 11 Mayıs 2025 Pazar gününe ait reyting sonuçları...