REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?

Televizyon ekranlarında Pazar akşamı büyük bir rekabet yaşandı. 11 Mayıs 2025 tarihinin reyting sonuçları açıklandı. Diziler, yarışmalar ve çeşitli programların izlenme oranları merakla beklenirken, favori yapımlarının nasıl bir performans sergilediğini öğrenmek isteyen izleyiciler sonuçları yakından takip etti. Peki, dün gece ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 11 Mayıs Pazar akşamına ait reyting sıralamaları...