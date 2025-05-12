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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 12:37

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?

11 Mayıs 2025 Pazar günü televizyon ekranları yine kıyasıya bir reyting yarışına sahne oldu. Gecenin iddialı yapımları arasında Kardelenler, Teşkilat, O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi popüler programlar yer aldı. İzleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği bu yapımlar, reyting listelerinde zirve için mücadele etti. Hangi programın daha fazla izlendiğini merak edenler, Total ve AB gruplarındaki reyting sıralamasına odaklandı. İşte 11 Mayıs 2025 Pazar gününe ait reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?

Televizyon ekranlarında Pazar akşamı büyük bir rekabet yaşandı. 11 Mayıs 2025 tarihinin reyting sonuçları açıklandı. Diziler, yarışmalar ve çeşitli programların izlenme oranları merakla beklenirken, favori yapımlarının nasıl bir performans sergilediğini öğrenmek isteyen izleyiciler sonuçları yakından takip etti. Peki, dün gece ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 11 Mayıs Pazar akşamına ait reyting sıralamaları...

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. TRT1 – Teşkilat

2. SHOW TV – Deha

3. TRT1 – Teşkilat (Özet)

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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. TRT1 – Teşkilat

2. SHOW TV – Deha

3. NOW TV – Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1. TRT1 – Teşkilat

2. SHOW TV – Deha

3. NOW TV – Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 11 Mayıs Salı Total, AB ve ABC ile dün akşamın reyting birincisi olan yapım hangisi?
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