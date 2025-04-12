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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
08:51
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
10 Nisan 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sustalı Ceylan, TRT 1'de nostalji rüzgarı estiren Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor All Star, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Farklı türlerdeki bu üç yapım, reyting yarışında öne geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 10 Nisan Perşembe gününün en çok izlenen programı hangisi oldu?