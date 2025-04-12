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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 08:51

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

10 Nisan 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sustalı Ceylan, TRT 1'de nostalji rüzgarı estiren Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor All Star, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Farklı türlerdeki bu üç yapım, reyting yarışında öne geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 10 Nisan Perşembe gününün en çok izlenen programı hangisi oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon keyfi yine doruktaydı. Ekranlarda birbirinden dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Sustalı Ceylan", TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı. TOTAL, AB ve ABC gruplarında reyting rekabeti merak konusu oldu. Peki, 11 Nisan Cuma akşamı ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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