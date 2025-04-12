Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 11 Nisan Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon keyfi yine doruktaydı. Ekranlarda birbirinden dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Sustalı Ceylan", TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı. TOTAL, AB ve ABC gruplarında reyting rekabeti merak konusu oldu. Peki, 11 Nisan Cuma akşamı ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...