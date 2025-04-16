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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:11

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

15 Nisan 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir rekabet yaşandı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı, Show TV'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen dram dizisi Bahar dizisi ve Star TV'nin sürükleyici yapımı Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Farklı türlerdeki bu yapımlar, reyting yarışında öne çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, dün akşamın en çok izlenen programı hangisi oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. 15 Nisan 2025 Salı akşamı, izleyiciler üç iddialı yapım arasında tercih yaptı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Bir Gece Masalı", Show TV'de duygusal sahneleriyle dikkat çeken "Bahar" dizisi ve Star TV'nin sürükleyici hikayesiyle öne çıkan "Kral Kaybederse" yeni bölümleriyle ekranlardaydı. TOTAL, AB ve ABC gruplarında yaşanan reyting yarışı merak konusu oldu. Peki, 15 Nisan Salı akşamı ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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