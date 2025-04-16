Haberler
Yaşam
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:11
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
15 Nisan 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir rekabet yaşandı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı, Show TV'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen dram dizisi Bahar dizisi ve Star TV'nin sürükleyici yapımı Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Farklı türlerdeki bu yapımlar, reyting yarışında öne çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, dün akşamın en çok izlenen programı hangisi oldu?