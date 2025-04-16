Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 15 Nisan Salı Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. 15 Nisan 2025 Salı akşamı, izleyiciler üç iddialı yapım arasında tercih yaptı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Bir Gece Masalı", Show TV'de duygusal sahneleriyle dikkat çeken "Bahar" dizisi ve Star TV'nin sürükleyici hikayesiyle öne çıkan "Kral Kaybederse" yeni bölümleriyle ekranlardaydı. TOTAL, AB ve ABC gruplarında yaşanan reyting yarışı merak konusu oldu. Peki, 15 Nisan Salı akşamı ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...